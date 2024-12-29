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Футбол. Сборная лучших молодых игроков 2024 года

Футбол
Рейтинги
время публикации: 29 декабря 2024 г., 12:57 | последнее обновление: 29 декабря 2024 г., 12:57
Кобби Майну
AP Photo/Alastair Grant

Международная федерация футбольной истории и статистики опубликовала состав символической сборной лучших молодых игроков мира 2024 года.

В состав включены футболисты до 20 лет.

Вратарь

Гийом Рест (Франция).

Защитники

Рико Льюис (Англия), По Кубарси (Испания), Лени Йоро (Франция).

Полузащитники

Арда Гюлер (Турция), Кобби Майну (Англия), Уоррен Заир-Эмери (Франция), Жоау Невеш (Португалия).

Нападающие

Ламин Ямаль (Испания), Савиньо (Базилия), Алехандро Гарначо (Аргентина).

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