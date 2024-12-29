Футбол. Сборная лучших молодых игроков 2024 года
время публикации: 29 декабря 2024 г., 12:57 | последнее обновление: 29 декабря 2024 г., 12:57
Международная федерация футбольной истории и статистики опубликовала состав символической сборной лучших молодых игроков мира 2024 года.
В состав включены футболисты до 20 лет.
Вратарь
Гийом Рест (Франция).
Защитники
Рико Льюис (Англия), По Кубарси (Испания), Лени Йоро (Франция).
Полузащитники
Арда Гюлер (Турция), Кобби Майну (Англия), Уоррен Заир-Эмери (Франция), Жоау Невеш (Португалия).
Нападающие
Ламин Ямаль (Испания), Савиньо (Базилия), Алехандро Гарначо (Аргентина).
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