Кубок Израиля по футболу. Тель-авивские "Апоэль" и "Маккаби" вышли в 1/8 финала

Тель-авивские "Апоэль" и "Маккаби" вышли в 1/8 финала Кубка Израиля по футболу.

Ирони (Тверия) - Апоэль (Тель-Авив) 0:2

На 21-й минуте Став Туриэль открыл счет.

В конце второго тайма "Ирони" остался вдевятером. На 73-й минуте был удален Янив Брик, на 80-й - Снир Талиас.

На 87-й минуте Милан Макарич удвоил преимущество "красных".

Маккаби (Тель-Авив) - Апоэль (Иерусалим) 3:0

Голы забили Эран Заави, Элад Малмон и Ошер Давида.