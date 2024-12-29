Кубок Израиля по футболу. Тель-авивские "Апоэль" и "Маккаби" вышли в 1/8 финала
время публикации: 29 декабря 2024 г., 07:12 | последнее обновление: 29 декабря 2024 г., 07:12
Тель-авивские "Апоэль" и "Маккаби" вышли в 1/8 финала Кубка Израиля по футболу.
Ирони (Тверия) - Апоэль (Тель-Авив) 0:2
На 21-й минуте Став Туриэль открыл счет.
В конце второго тайма "Ирони" остался вдевятером. На 73-й минуте был удален Янив Брик, на 80-й - Снир Талиас.
На 87-й минуте Милан Макарич удвоил преимущество "красных".
Маккаби (Тель-Авив) - Апоэль (Иерусалим) 3:0
Голы забили Эран Заави, Элад Малмон и Ошер Давида.
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