x
29 декабря 2024
|
последняя новость: 08:18
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
29 декабря 2024
|
29 декабря 2024
|
последняя новость: 08:18
29 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Кубок Израиля по футболу. Тель-авивские "Апоэль" и "Маккаби" вышли в 1/8 финала

Футбол
время публикации: 29 декабря 2024 г., 07:12 | последнее обновление: 29 декабря 2024 г., 07:12
Кубок Израиля по футболу. Тель-авивские "Апоэль" и "Маккаби" вышли в 1/8 финала
AP Photo/Alessandra Tarantino

Тель-авивские "Апоэль" и "Маккаби" вышли в 1/8 финала Кубка Израиля по футболу.

Ирони (Тверия) - Апоэль (Тель-Авив) 0:2

На 21-й минуте Став Туриэль открыл счет.

В конце второго тайма "Ирони" остался вдевятером. На 73-й минуте был удален Янив Брик, на 80-й - Снир Талиас.

На 87-й минуте Милан Макарич удвоил преимущество "красных".

Маккаби (Тель-Авив) - Апоэль (Иерусалим) 3:0

Голы забили Эран Заави, Элад Малмон и Ошер Давида.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 декабря 2024

Кубок Израиля по футболу. "Маккаби" (Петах-Тиква) вышел в 1/8 финала
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 декабря 2024

Неудачный дебют Боккетти. Результаты матчей чемпионата Италии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 декабря 2024

Самым грубым игроком 2024 года признан бывший защитник "Бенфики"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 декабря 2024

Чемпионат Англии. Хулио Энсисо повторил рекорд Луиса Суареса. Достижение "Арсенала"