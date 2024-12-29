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Спорт

55 очков Брунсона. Достижение Пола Джорджа. Результаты матчей НБА

Знаменитые спортсмены
Баскетбол
НБА
время публикации: 29 декабря 2024 г., 12:10 | последнее обновление: 29 декабря 2024 г., 12:10
Лос-Анджелес Лейкерс - Сакраменто Кингз 132:122
AP Photo/Mark J. Terrill

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Денвер" победил "Детройт" 134:121.

Шарлотт Хорнетс - Оклахома-Сити Тендер 94:106

"Тендер" одержали 25-ю победу в 30 матчах и лидируют в Западной конференции.

Вашингтон Уизардс - Нью-Йорк Никс 132:136 (овертайм)

Джайлен Брунсон ( Никс) набрал 55 очков и сделал 9 подборов.

Чикаго Булз - Милуоки Бакс 116:111

Джош Гидди (Чикаго) сделал "трипл-дабл" (23 + 15 подборов + 10 передач) и стал первым игроком "Чикаго", сделавшим больше одного трипл-дабла в сезоне с сезона 2016-17 годов, когда за "Булз" играл Джимми Батлер.

Голден Стэйт Уорриорз - Финикс Чанз 109:105

Джонатан Куминга (Голден Стэйт) набрал 34 очка и сделал 9 подборов. Он единственный игрок в НБА в этом сезоне, с двумя матчами "30 +" после выхода "с лавки". Он набрал более 30 очков во втором матче подряд, в которых не выходил в стартовой пятерке.

Юта Джаз - Филадельфия Сиксерз 111:114

Пол Джордж вышел на девятое место в НБА по количеству точных трехочковых (2291). Он обошел Винса Картера (2290).

Лос-Анджелес Лейкерс - Сакраменто Кингз 132:122

Первый матч под руководством Дуга Кристи "короли" проиграли.

Денвер Наггетс - Детройт Пистонз 134:121

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