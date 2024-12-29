55 очков Брунсона. Достижение Пола Джорджа. Результаты матчей НБА
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Денвер" победил "Детройт" 134:121.
Шарлотт Хорнетс - Оклахома-Сити Тендер 94:106
"Тендер" одержали 25-ю победу в 30 матчах и лидируют в Западной конференции.
Вашингтон Уизардс - Нью-Йорк Никс 132:136 (овертайм)
Джайлен Брунсон ( Никс) набрал 55 очков и сделал 9 подборов.
Чикаго Булз - Милуоки Бакс 116:111
Джош Гидди (Чикаго) сделал "трипл-дабл" (23 + 15 подборов + 10 передач) и стал первым игроком "Чикаго", сделавшим больше одного трипл-дабла в сезоне с сезона 2016-17 годов, когда за "Булз" играл Джимми Батлер.
Голден Стэйт Уорриорз - Финикс Чанз 109:105
Джонатан Куминга (Голден Стэйт) набрал 34 очка и сделал 9 подборов. Он единственный игрок в НБА в этом сезоне, с двумя матчами "30 +" после выхода "с лавки". Он набрал более 30 очков во втором матче подряд, в которых не выходил в стартовой пятерке.
Юта Джаз - Филадельфия Сиксерз 111:114
Пол Джордж вышел на девятое место в НБА по количеству точных трехочковых (2291). Он обошел Винса Картера (2290).
Лос-Анджелес Лейкерс - Сакраменто Кингз 132:122
Первый матч под руководством Дуга Кристи "короли" проиграли.
Денвер Наггетс - Детройт Пистонз 134:121