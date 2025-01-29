Израильская фехтовальщица стала победительницей кадетского турнира в Риге
время публикации: 29 января 2025 г., 07:07 | последнее обновление: 29 января 2025 г., 07:07
16-летняя израильская фехтовальщица (рапира) Гили Курицки стала победительницей кадетского турнира, проходившего в Риге.
В финале она победила Даниэлу Вен Ян Тан (Сингапур) 15:7.
Бронзовые медали завоевали польки Каролина Маковська и Данута Тим.
Гили Курицки занимает 144-е место в мировом рейтинге. В начале февраля она примет участие в этапе Кубка мира в Загребе.
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