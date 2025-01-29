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Израильская фехтовальщица стала победительницей кадетского турнира в Риге

Фехтование
время публикации: 29 января 2025 г., 07:07 | последнее обновление: 29 января 2025 г., 07:07
Израильская фехтовальщица стала победительницей кадетского турнира в Риге
AP Photo/Lindsey Wasson

16-летняя израильская фехтовальщица (рапира) Гили Курицки стала победительницей кадетского турнира, проходившего в Риге.

В финале она победила Даниэлу Вен Ян Тан (Сингапур) 15:7.

Бронзовые медали завоевали польки Каролина Маковська и Данута Тим.

Гили Курицки занимает 144-е место в мировом рейтинге. В начале февраля она примет участие в этапе Кубка мира в Загребе.

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