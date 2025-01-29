Израильская фехтовальщица стала победительницей кадетского турнира в Риге

16-летняя израильская фехтовальщица (рапира) Гили Курицки стала победительницей кадетского турнира, проходившего в Риге.

В финале она победила Даниэлу Вен Ян Тан (Сингапур) 15:7.

Бронзовые медали завоевали польки Каролина Маковська и Данута Тим.

Гили Курицки занимает 144-е место в мировом рейтинге. В начале февраля она примет участие в этапе Кубка мира в Загребе.