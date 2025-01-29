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Защитник сборной Израиля продолжит карьеру в MLS

Футбол
время публикации: 29 января 2025 г., 08:59 | последнее обновление: 29 января 2025 г., 08:59
Защитник сборной Израиля продолжит карьеру в MLS
AP Photo/Denes Erdos

Защитник сборной Израиля Илай Фейнгольд подписал контракт с клубом "Нью-Ингланд Революшен".

Контракт рассчитан на четыре года.

Воспитанник "Маккаби" (Нетания) с 15 лет (2020 года) был игроком юниорских и молодежных команд "Маккаби" (Хайфа). За основную команду клуба он играл с 2023 года.

Илай Фейнгольд - участник Парижской олимпиады, бронзовый призер молодежного чемпионата мира. За национальную команду Израиля он дебютировал в октябре 2024 года в матче Лиги наций против сборной Франции.

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