Защитник сборной Израиля продолжит карьеру в MLS

Защитник сборной Израиля Илай Фейнгольд подписал контракт с клубом "Нью-Ингланд Революшен".

Контракт рассчитан на четыре года.

Воспитанник "Маккаби" (Нетания) с 15 лет (2020 года) был игроком юниорских и молодежных команд "Маккаби" (Хайфа). За основную команду клуба он играл с 2023 года.

Илай Фейнгольд - участник Парижской олимпиады, бронзовый призер молодежного чемпионата мира. За национальную команду Израиля он дебютировал в октябре 2024 года в матче Лиги наций против сборной Франции.