Неймар расторг контракт с "Аль-Хилялем"
время публикации: 29 января 2025 г., 08:46 | последнее обновление: 29 января 2025 г., 08:46
"Аль-Хиляль" и Неймар досрочно по обоюдному согласию расторгли контракт, сообщает официальный сайт саудовского клуба.
Контракт Неймара действовал до конца июня 2025 года.
Неймар перешел в "Аль-Хиляль" летом 2023 года из ПСЖ.
Ожидается, что в ближайшее время Немар станет футболистом "Сантоса".
Ранее СМИ сообщали, что Неймар может воссоединиться со своими бывшими партнерами по атаке "Барселоны" Лионелем Месси и Луисом Суаресом в "Интер Майами".
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