Неймар расторг контракт с "Аль-Хилялем"

"Аль-Хиляль" и Неймар досрочно по обоюдному согласию расторгли контракт, сообщает официальный сайт саудовского клуба.

Контракт Неймара действовал до конца июня 2025 года.

Неймар перешел в "Аль-Хиляль" летом 2023 года из ПСЖ.

Ожидается, что в ближайшее время Немар станет футболистом "Сантоса".

Ранее СМИ сообщали, что Неймар может воссоединиться со своими бывшими партнерами по атаке "Барселоны" Лионелем Месси и Луисом Суаресом в "Интер Майами".