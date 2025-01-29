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Спорт

Неймар расторг контракт с "Аль-Хилялем"

Футбол
Знаменитые спортсмены
время публикации: 29 января 2025 г., 08:46 | последнее обновление: 29 января 2025 г., 08:46
Неймар расторг контракт с "Аль-Хилялем"
AP Photo/Matilde Campodonico

"Аль-Хиляль" и Неймар досрочно по обоюдному согласию расторгли контракт, сообщает официальный сайт саудовского клуба.

Контракт Неймара действовал до конца июня 2025 года.

Неймар перешел в "Аль-Хиляль" летом 2023 года из ПСЖ.

Ожидается, что в ближайшее время Немар станет футболистом "Сантоса".

Ранее СМИ сообщали, что Неймар может воссоединиться со своими бывшими партнерами по атаке "Барселоны" Лионелем Месси и Луисом Суаресом в "Интер Майами".

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