Достижение вратарей "Каролины". Победный хет-трик Джонсона. Результаты матчей НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Чикаго" одержал крупную волевую победу над "Тампой" 4:1.

Монреаль Канадиенз - Виннипег Джетс 1:4

Две шайбы забросил Кайл Коннор. Две результативные передачи сделал Габриэль Виларди.

Вратарь "Виннипега" Коннор Хеллебайк рекордсмен сезона по процентам побед (88.2%). В этом матче он сделал 24 сэйва.

Нью-Йорк Рейнджерс - Каролина Хурикейнз 0:4

3(2 + 1) очка набрал Андрей Свечников.

Фредерик Андерсен совершил шутаут, отразив 22 броска.

"Каролина" стала четвертой командой НХЛ, 4 вратаря которой в одном сезоне совершили шутауты. Рекорд принадлежит "Сент-Луис Блюз". В сезоне 2002-03 годов пять вратарей команды совершили шутауты.

Тампа-Бей Лайтнинг - Чикаго Блэк Хоукс 1:4

На 30-й минуте в счете вели хозяева. Джонс (если взять футбольную терминологию) навесил, а Коннор Бедард высоко поднятой клюшкой опутил шайбу в сетку.

Нью-Йорк Айлендерс - Колорадо Эвеланш 5:2

После двух периодов ничья 1:1.

3 (2 + 1) очка набрал Симон Холмстрем.

"Островитяне" одержали пятую победу подряд.

Калгари Флэймз - Вашингтон Кэпиталз 1:3

Еврейский защитник "Вашингтона" Джейкоб Чикран сделал голевую передачу.

Сиэтл Кракен - Анахайм Дакс 4:6

"Сиэтл" вел в счете 2:1 и 3:2.

Вегас Голден Найтс - Даллас Старз 3:4 (овертайм)

"Вегас" вел в счете 1:0 и 3:1.

Три шайбы, в том числе победную в овертайме, забросил 21-летний Уайетт Джонсон.