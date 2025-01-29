Достижение вратарей "Каролины". Победный хет-трик Джонсона. Результаты матчей НХЛ
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Чикаго" одержал крупную волевую победу над "Тампой" 4:1.
Монреаль Канадиенз - Виннипег Джетс 1:4
Две шайбы забросил Кайл Коннор. Две результативные передачи сделал Габриэль Виларди.
Вратарь "Виннипега" Коннор Хеллебайк рекордсмен сезона по процентам побед (88.2%). В этом матче он сделал 24 сэйва.
Нью-Йорк Рейнджерс - Каролина Хурикейнз 0:4
3(2 + 1) очка набрал Андрей Свечников.
Фредерик Андерсен совершил шутаут, отразив 22 броска.
"Каролина" стала четвертой командой НХЛ, 4 вратаря которой в одном сезоне совершили шутауты. Рекорд принадлежит "Сент-Луис Блюз". В сезоне 2002-03 годов пять вратарей команды совершили шутауты.
Тампа-Бей Лайтнинг - Чикаго Блэк Хоукс 1:4
На 30-й минуте в счете вели хозяева. Джонс (если взять футбольную терминологию) навесил, а Коннор Бедард высоко поднятой клюшкой опутил шайбу в сетку.
Нью-Йорк Айлендерс - Колорадо Эвеланш 5:2
После двух периодов ничья 1:1.
3 (2 + 1) очка набрал Симон Холмстрем.
"Островитяне" одержали пятую победу подряд.
Калгари Флэймз - Вашингтон Кэпиталз 1:3
Еврейский защитник "Вашингтона" Джейкоб Чикран сделал голевую передачу.
Сиэтл Кракен - Анахайм Дакс 4:6
"Сиэтл" вел в счете 2:1 и 3:2.
Вегас Голден Найтс - Даллас Старз 3:4 (овертайм)
"Вегас" вел в счете 1:0 и 3:1.
Три шайбы, в том числе победную в овертайме, забросил 21-летний Уайетт Джонсон.