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Спорт

Юниорский чемпионат мира по баскетболу. Иорданцы на игру против израильтян не вышли

Баскетбол
время публикации: 29 июня 2025 г., 17:58 | последнее обновление: 29 июня 2025 г., 17:58
Юниорский чемпионат мира по баскетболу. Иорданцы на игру против израильтян не вышли
AP Photo/Charles Krupa

Как и было объявлено утром, баскетболисты сборной Иордании отказались выходить на матч против израильтян.

В матче второго тура группового этапа юниорского чемпионата мира по баскетболу израильтянам зачтена техническая победа 20:0.

Сообщения о том, что иорданцы не будут играть против сборной Израиля, появились ранее, но официальных заявлений об отмене матча на сайте чемпионата и сайте ФИБА не было.

При этом, букмекеры не принимали ставки на матч Израиль - Иордания.

Сборная Израиля одержала вторую победу. Сборная Иордании потерпела второе поражение.

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