Юниорский чемпионат мира по баскетболу. Иорданцы на игру против израильтян не вышли
время публикации: 29 июня 2025 г., 17:58 | последнее обновление: 29 июня 2025 г., 17:58
Как и было объявлено утром, баскетболисты сборной Иордании отказались выходить на матч против израильтян.
В матче второго тура группового этапа юниорского чемпионата мира по баскетболу израильтянам зачтена техническая победа 20:0.
Сообщения о том, что иорданцы не будут играть против сборной Израиля, появились ранее, но официальных заявлений об отмене матча на сайте чемпионата и сайте ФИБА не было.
При этом, букмекеры не принимали ставки на матч Израиль - Иордания.
Сборная Израиля одержала вторую победу. Сборная Иордании потерпела второе поражение.
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