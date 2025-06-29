Юниорский чемпионат мира по баскетболу. Иорданцы на игру против израильтян не вышли

Как и было объявлено утром, баскетболисты сборной Иордании отказались выходить на матч против израильтян.

В матче второго тура группового этапа юниорского чемпионата мира по баскетболу израильтянам зачтена техническая победа 20:0.

Сообщения о том, что иорданцы не будут играть против сборной Израиля, появились ранее, но официальных заявлений об отмене матча на сайте чемпионата и сайте ФИБА не было.

При этом, букмекеры не принимали ставки на матч Израиль - Иордания.

Сборная Израиля одержала вторую победу. Сборная Иордании потерпела второе поражение.