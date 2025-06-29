Юниорский чемпионат мира по баскетболу. Иорданцы отказались играть против израильтян

Представитель сборной Иордании заявил, что команда не выйдет на матч юниорского чемпионата мира по баскетболу против израильтян, сообщает One.

Турнир проходит в Швейцарии.

Игра должна была начаться сегодня в 17:45.

В первом матче израильтяне разгромили сборную Швейцарии 102:77. Иорданцы проиграли команде Доминиканской республики 69:79.