Юниорский чемпионат мира по баскетболу. Иорданцы отказались играть против израильтян
время публикации: 29 июня 2025 г., 13:07 | последнее обновление: 29 июня 2025 г., 13:07
Представитель сборной Иордании заявил, что команда не выйдет на матч юниорского чемпионата мира по баскетболу против израильтян, сообщает One.
Турнир проходит в Швейцарии.
Игра должна была начаться сегодня в 17:45.
В первом матче израильтяне разгромили сборную Швейцарии 102:77. Иорданцы проиграли команде Доминиканской республики 69:79.
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