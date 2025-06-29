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Спорт

Юниорский чемпионат мира по баскетболу. Иорданцы отказались играть против израильтян

Баскетбол
Скандалы в спорте
время публикации: 29 июня 2025 г., 13:07 | последнее обновление: 29 июня 2025 г., 13:07
Юниорский чемпионат мира по баскетболу. Иорданцы отказались играть против израильтян
AP Photo/Julio Cortez

Представитель сборной Иордании заявил, что команда не выйдет на матч юниорского чемпионата мира по баскетболу против израильтян, сообщает One.

Турнир проходит в Швейцарии.

Игра должна была начаться сегодня в 17:45.

В первом матче израильтяне разгромили сборную Швейцарии 102:77. Иорданцы проиграли команде Доминиканской республики 69:79.

Спорт
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