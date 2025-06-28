Американцы разгромили сборную Австралии. Результаты матчей юношеского чемпионата мира по баскетболу
время публикации: 28 июня 2025 г., 21:01 | последнее обновление: 28 июня 2025 г., 21:01
Сегодня в Швейцарии начался юниорский чемпионат мира по баскетболу (игрки до 19 лет).
Мали - Сербия 72:70
После 30 минут была ничья 59:59.
Китай - Канада 72:80
Первую половину матча канадцы выиграли 42:29.
Словения - Германия 68:75
Словенцы выиграли первую половину матча 38:31.
Самый результативный игрок матча защитник сборной Словении Зак Смекар (Крка, Ново место) (21 + 5 подборов).
"Дабл-дабл" форвард сборной Германии Ханнес Штейнбах (Вюрцбург) (19 + 19 подборов).
Камерун - Франция 50:75
США - Австралия 88:73
Лидеры сборной Австралии набрали 43 очка на двоих: Джейкоб Ферфи (24 + 4 подбора) и Роман Сюлепа (Саут Вест Метро Пайретс) (19 + 12 подборов).
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