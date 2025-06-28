Американцы разгромили сборную Австралии. Результаты матчей юношеского чемпионата мира по баскетболу

Сегодня в Швейцарии начался юниорский чемпионат мира по баскетболу (игрки до 19 лет).

Мали - Сербия 72:70

После 30 минут была ничья 59:59.

Китай - Канада 72:80

Первую половину матча канадцы выиграли 42:29.

Словения - Германия 68:75

Словенцы выиграли первую половину матча 38:31.

Самый результативный игрок матча защитник сборной Словении Зак Смекар (Крка, Ново место) (21 + 5 подборов).

"Дабл-дабл" форвард сборной Германии Ханнес Штейнбах (Вюрцбург) (19 + 19 подборов).

Камерун - Франция 50:75

США - Австралия 88:73

Лидеры сборной Австралии набрали 43 очка на двоих: Джейкоб Ферфи (24 + 4 подбора) и Роман Сюлепа (Саут Вест Метро Пайретс) (19 + 12 подборов).