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Баскетбол. Ти Джей Лиф подписал контракт с тель-авивским "Маккаби"

Баскетбол
время публикации: 29 июня 2025 г., 15:09 | последнее обновление: 29 июня 2025 г., 15:09
Баскетбол. Ти Джей Лиф подписал контракт с тель-авивским "Маккаби"
AP Photo/Tony Dejak

Израильско-американский форвард Ти Джей Лиф подписал трехлетний контракт с тель-авивским "Маккаби", сообщает ONE.

"Маккаби" несколько раз пытался подписать этого баскетболиста.

Ти Джей Лиф был недавно включен в расширенный состав сборной Израиля.

Он - уроженец Тель-Авива, сын американского баскетболиста Бреда Лифа, выступавшего в Израиле.

Ранее Ти Джей Лиф в Израиле не играл.

Он провел более 150 матчей в НБА за "Индиана Пэйсерз" и "Портленд Трээйл Блэйзерс".

Форвард последние три сезона играл в чемпионате Китая.

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