Баскетбол. Ти Джей Лиф подписал контракт с тель-авивским "Маккаби"
время публикации: 29 июня 2025 г., 15:09 | последнее обновление: 29 июня 2025 г., 15:09
Израильско-американский форвард Ти Джей Лиф подписал трехлетний контракт с тель-авивским "Маккаби", сообщает ONE.
"Маккаби" несколько раз пытался подписать этого баскетболиста.
Ти Джей Лиф был недавно включен в расширенный состав сборной Израиля.
Он - уроженец Тель-Авива, сын американского баскетболиста Бреда Лифа, выступавшего в Израиле.
Ранее Ти Джей Лиф в Израиле не играл.
Он провел более 150 матчей в НБА за "Индиана Пэйсерз" и "Портленд Трээйл Блэйзерс".
Форвард последние три сезона играл в чемпионате Китая.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 июня 2025