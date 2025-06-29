Баскетбол. Ти Джей Лиф подписал контракт с тель-авивским "Маккаби"

Израильско-американский форвард Ти Джей Лиф подписал трехлетний контракт с тель-авивским "Маккаби", сообщает ONE.

"Маккаби" несколько раз пытался подписать этого баскетболиста.

Ти Джей Лиф был недавно включен в расширенный состав сборной Израиля.

Он - уроженец Тель-Авива, сын американского баскетболиста Бреда Лифа, выступавшего в Израиле.

Ранее Ти Джей Лиф в Израиле не играл.

Он провел более 150 матчей в НБА за "Индиана Пэйсерз" и "Портленд Трээйл Блэйзерс".

Форвард последние три сезона играл в чемпионате Китая.