Юношеский чемпионат мира по баскетболу. Израильтяне разгромили сборную Швейцарии
время публикации: 28 июня 2025 г., 23:09 | последнее обновление: 28 июня 2025 г., 23:09
Сборная Израиля удачно начала юношеский чемпионат мира по баскетболу (спортсмены до 19 лет), который проходит в Швейцарии.
Израильтяне разгромили сборную Швейцарии 102:77.
После 10 минут 23:22, 20 - 50:39, 30 - 77:57.
Защитник сборной Израиля Омер Майер набрал 24 очка, сделал 4 подбора и 4 передачи.
По 17 очков набрали израильтяне Рани Белага (+ 5 передач) и Орен Саар (+ 4 подбора + 6 передач).
В параллельном матче этой группы иорданцы проиграли сборной Доминиканской республики 69:79.
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