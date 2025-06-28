Юношеский чемпионат мира по баскетболу. Израильтяне разгромили сборную Швейцарии

Сборная Израиля удачно начала юношеский чемпионат мира по баскетболу (спортсмены до 19 лет), который проходит в Швейцарии.

Израильтяне разгромили сборную Швейцарии 102:77.

После 10 минут 23:22, 20 - 50:39, 30 - 77:57.

Защитник сборной Израиля Омер Майер набрал 24 очка, сделал 4 подбора и 4 передачи.

По 17 очков набрали израильтяне Рани Белага (+ 5 передач) и Орен Саар (+ 4 подбора + 6 передач).

В параллельном матче этой группы иорданцы проиграли сборной Доминиканской республики 69:79.