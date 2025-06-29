Немцы разгромили сборную Китая. Результаты матчей юниорского чемпионата мира по баскетболу

В Швейцарии продолжается юниорский чемпионат мира по баскетболу (спортсмены до 19 лет).

Канада - Словения 82:63

Словенцы выиграли первую четверть и первую половину матча 23:10, 43:30.

Канадцы все резко изменили в третьей четверти. После 30 минут 65:52 в пользу сборной Канады.

Защитник канадцев Джордан Чарльз набрал 27 очков, сделал 6 подборов, 5 передач и 1 перехват.

Германия - Китай 90:66

Новая Зеландия - Мали 73:50

Сербия - Аргентина 66:71

Форвард аргентинцев Тайлер Кропп набрал 23 очка и сделал 9 подборов.