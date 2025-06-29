x
29 июня 2025
|
последняя новость: 20:18
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
29 июня 2025
|
29 июня 2025
|
последняя новость: 20:18
29 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Немцы разгромили сборную Китая. Результаты матчей юниорского чемпионата мира по баскетболу

Баскетбол
время публикации: 29 июня 2025 г., 19:05 | последнее обновление: 29 июня 2025 г., 19:05
Немцы разгромили сборную Китая. Результаты матчей юниорского чемпионата мира по баскетболу
AP Photo/Chris Szagola

В Швейцарии продолжается юниорский чемпионат мира по баскетболу (спортсмены до 19 лет).

Канада - Словения 82:63

Словенцы выиграли первую четверть и первую половину матча 23:10, 43:30.

Канадцы все резко изменили в третьей четверти. После 30 минут 65:52 в пользу сборной Канады.

Защитник канадцев Джордан Чарльз набрал 27 очков, сделал 6 подборов, 5 передач и 1 перехват.

Германия - Китай 90:66

Новая Зеландия - Мали 73:50

Сербия - Аргентина 66:71

Форвард аргентинцев Тайлер Кропп набрал 23 очка и сделал 9 подборов.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 июня 2025

Юниорский чемпионат мира по баскетболу. Иорданцы на игру против израильтян не вышли
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 июня 2025

Баскетбол. Ти Джей Лиф подписал контракт с тель-авивским "Маккаби"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 июня 2025

Юношеский чемпионат мира по баскетболу. Израильтяне разгромили сборную Швейцарии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 июня 2025

Американцы разгромили сборную Австралии. Результаты матчей юношеского чемпионата мира по баскетболу