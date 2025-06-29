Немцы разгромили сборную Китая. Результаты матчей юниорского чемпионата мира по баскетболу
время публикации: 29 июня 2025 г., 19:05 | последнее обновление: 29 июня 2025 г., 19:05
В Швейцарии продолжается юниорский чемпионат мира по баскетболу (спортсмены до 19 лет).
Канада - Словения 82:63
Словенцы выиграли первую четверть и первую половину матча 23:10, 43:30.
Канадцы все резко изменили в третьей четверти. После 30 минут 65:52 в пользу сборной Канады.
Защитник канадцев Джордан Чарльз набрал 27 очков, сделал 6 подборов, 5 передач и 1 перехват.
Германия - Китай 90:66
Новая Зеландия - Мали 73:50
Сербия - Аргентина 66:71
Форвард аргентинцев Тайлер Кропп набрал 23 очка и сделал 9 подборов.
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