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Спорт

"Палмейрас" вышел в четвертьфинал клубного чемпионата

Футбол
время публикации: 28 июня 2025 г., 22:12 | последнее обновление: 28 июня 2025 г., 22:12
"Палмейрас" вышел в четвертьфинал клубного чемпионата
AP Photo/Matt Rourke

Первым четвертьфиналистом клубного чемпионата мира по футболу, который проходит в США, стал "Палмейрас".

В бразильском противостоянии "Палмейрас" в дополнительное время обыграл "Ботафого" 1:0.

Основное время получилось скучным. Много борьбы, мало опасных моментов.

Зато дополнительное время это компенсировало.

На 97-й минуте Риос нанес удар в дальний нижний угол. Вратарь "Ботафого" мяч отразил. После подачи углового мяч попал в руку игроку "Ботафого". Судья пенальти не назначил.

Победный гол был забит на 100-й минуте. Отличился бывший нападающий "Байера" Паулиньо. Он ворвался в штрафную и отправил мяч в дальний угол 1:0.

"Ботафого" первый опасный момент создал на 115-й минуте. Витиньо нанес удар слету. Мяч попал в сетку с внешней стороны.

На 117-й минуте "Палмейрас" остался в меньшинстве. Бывший защитник "Милана" Густаво Гомес получил вторую желтую карточку.

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