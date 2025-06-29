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Спорт

Умер легендарный бейсболист Дэйв "Кобра" Паркер

Знаменитые спортсмены
Бейсбол
время публикации: 29 июня 2025 г., 14:28 | последнее обновление: 29 июня 2025 г., 14:28
Умер легендарный бейсболист Дэйв "Кобра" Паркер
AP Photo

28 июня на 75-м гду жизни умер легендарный бейсболист Дэйв "Кобра" Паркер, сообщает USА Today.

Он не дожил месяц до церемонии включения в Зал славы бейсбола.

Дэйв Паркер включен в список 100 лучших бейсболистов мира.

Он выступал за команды "Питтсбург Пайретс", "Цинциннати Редс", "Окленд Атлетикс", "Милуоки Брюэрс", "Калифорния Энджелс", "Торонто Блю Джейс".

Дэйв Паркер дважды становился победителем Мировой серии: с "Питтсбургом" и с "Оклендом".

Он семь раз участвовала в Матчах всех звезд. В 1978 году Дэйв Паркер был признан самым ценным игроком сезона. Он трижды завоевывал "Золотую перчатку", трижды - "Серебряную биту".

Дэйв Паркер включен в Залы славы клубов "Питтсбург Пайретс" и "Цинциннати Редс".

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