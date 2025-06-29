28 июня умер известный армянский шахматист Тигран Налбандян, сообщает сайт Федерации шахмат Армении.

О причине смерти не сообщается.

5 июня Тиграну Налбандяну исполнилось 50 лет.

Он - гроссмейстер (с 2004 года).

Тигран Налбандян - основатель и директор шахматной школы "Каисса" в Ереване.

В 1996 году он участвовал в шахматной олимпиаде. В 2006 году был тренером сборной Армении, победившей в шахматной олимпиаде.