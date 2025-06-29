Умер известный армянский шахматист
время публикации: 29 июня 2025 г., 09:42 | последнее обновление: 29 июня 2025 г., 09:42
28 июня умер известный армянский шахматист Тигран Налбандян, сообщает сайт Федерации шахмат Армении.
О причине смерти не сообщается.
5 июня Тиграну Налбандяну исполнилось 50 лет.
Он - гроссмейстер (с 2004 года).
Тигран Налбандян - основатель и директор шахматной школы "Каисса" в Ереване.
В 1996 году он участвовал в шахматной олимпиаде. В 2006 году был тренером сборной Армении, победившей в шахматной олимпиаде.
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