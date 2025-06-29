Чемпионат Европы по легкой атлетике. Адва Коэн и Йонатан Капитольник победили

В Мариборе проходит командный чемпионат Европы по легкой атлетике во втором и третьем дивизионах.

Израильтяне выступают во втором дивизионе.

Йонатан Капитольник выиграл соревнования в прыжках в высоту - 2.25 м.

Адва Коэн выиграла забег на 3000 метров с препятствиями. Ее результат 9 минут 32.43 секунды.