Чемпионат Европы по легкой атлетике. Адва Коэн и Йонатан Капитольник победили
время публикации: 29 июня 2025 г., 08:39 | последнее обновление: 29 июня 2025 г., 08:39
В Мариборе проходит командный чемпионат Европы по легкой атлетике во втором и третьем дивизионах.
Израильтяне выступают во втором дивизионе.
Йонатан Капитольник выиграл соревнования в прыжках в высоту - 2.25 м.
Адва Коэн выиграла забег на 3000 метров с препятствиями. Ее результат 9 минут 32.43 секунды.
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