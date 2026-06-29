Бразильцы победили сборную Японии и вышли в 1/8 финала

В Хьюстоне встречались сборные Бразилии и Японии. Бразильцы одержали волевую победу 2:1.

Победитель встретится с победителем матча Норвегия - Кот д`Ивуар.

На матче присутствовали Роналдо, Бебето, Оскар, Роналдиньо, Роберто Карлос.

На 2-й минуте Гимарайнш опасно пробил. Мяч после рикошета едва не влетел в ворота. На 13-й минуте Матеус Кунья в палении пробил с линии штрафной. Судзуки отразил мяч, летевший в нижний угол. После углового пробил Гимарайнш. Немного неточно.

На 29-й минуте Кайсу Сано (Майнц) перехватил мяч в центре поля, совершил проход и нанес удар в угол 0:1.

В первом тайме японцы почти идеально оборонялись.

В начале второго тайма бразильцы устроили штурм. На 54-й минуте Судзуки парировал мяч после ударов с близкого расстояния Каземиро и Эндрика. На 56-й минуте Каземиро ударом головой сравнял счет 1:1.

На 58-й минуте Винисиус Жуниор совершил проход, который завершил опасным ударом. Мяч от руки вратаря попал в штангу.

После этого бразильцы снизили скорость.

На 5-й минуте компенсированного времени мяч у Эндрика выбили. Гимарайнш прострелил. Габриэль Мартинелли пробил в падении. мяч от штанги отскочил в сетку 2:1.