Умер легендарный футболист дортмундской "Боруссии", призер чемпионата мира

28 июня на 87-м году жизни умер легендарный защитник и капитан "Боруссии" Вольфганг Пауль, сообщает официальный сайт клуба.

Либеро всю карьеру отыграл за "Боруссию" (Дортмунд).

Обладатель Кубка Германии 1965 года, серебряный призер чемпионата Германии 1966 года, обладатель Кубка обладателей кубков 1966 года.

В составе сборной ФРГ - серебряный призер чемпионата мира 1966 года.

Вольфганг Пауль рано завершил карьеру из-за многочисленных травм.