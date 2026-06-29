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Символическая сборная группового этапа чемпионата мира по футболу

Футбол
Знаменитые спортсмены
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 29 июня 2026 г., 16:40 | последнее обновление: 29 июня 2026 г., 16:47
Символическая сборная группового этапа чемпионата мира по футболу
AP Photo/Tony Gutierrez

Статистический сервис Opta опубликовал символическую сборную группового этапа чемпионата мира по футболу.

Вратарь: Патрик Бич (Австралия).

Защитники: Эмерик Лапорт, Пау Кубарси (оба - Испания), Марк Гэи (Англия).

Полузащитники: Винисиус Жуниор (Бразилия), Леандро Троссар (Бельгия), Майкл Олисе, Усман Дембеле (оба -Франция).

Нападающие: Килиан Мбаппе (Франция). Лионель Месси (Аргентина). Эрлинг Холанн (Норвегия).

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