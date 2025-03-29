Чемпионат Германии. "Байер" победил "Бохум"

В стартовом матче двадцать седьмого тура чемпионата Германии "Байер" победил "Бохум" 3:1.

"Байер": Градецки, Инкапье, Та, Мукиеле, Гримальдо, Гарсия, Паласиос, Джака, Фримпонг (Артур, 88), Шик (Адли, 71), Бонифейс (Буэндиа, 88).

"Бохум": Хорн, Хольтманн (Брошински, 75), Виттек, Ордец, Эрманн, Пасслак, Краус, Сиссоко, Беро, Масурас, Хофманн (Боаду, 75).

Недавно "Бохум" обыграл "Баварию" и дортмундскую "Боруссию". Но продлить сезон чудес не получилось. Чемпион дожал гостей в последние полчаса матча.

У хозяев значительное преимущество (66% владения мячом, 14:8 по ударам, 5:3 по точным ударам).

На 20-й минуте Алеш Гарси нанес удар метров с 25 1:0.

Гости отыгрались через 6 минут. защитник неудачно сбросил мяч назад. Масурас вышел один на один. Градецки парировал мяч. Феликс Пасслак ударом из-за пределов штрафной сравнял счет 1:1.

На 60-й минуте навес со штрафного на дальнюю штангу. Инкапье слету прострелил вдоль ворот. Виктор Бонифас внес мяч в пустые ворота 2:1. На 87-й минуте Амине Адли вышел один на один 3:1.