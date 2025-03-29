x
29 марта 2025
|
последняя новость: 15:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
29 марта 2025
|
29 марта 2025
|
последняя новость: 15:02
29 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Маскот "Манчестер Сити" обвинила Эрлинга Холанна в нанесении травмы

Знаменитые спортсмены
Футбол
Скандалы в спорте
время публикации: 29 марта 2025 г., 14:16 | последнее обновление: 29 марта 2025 г., 14:16
Маскот "Манчестер Сити" обвинила Эрлинга Холанна в нанесении травмы
AP Photo/Ian Hodgson

Женщина, работавшая маскотом "Манчестер Сити" в матче против "Саутгемптона", обвинила Эрлинга Холанна в нанесении травмы, сообщает The Sun.

Игра состоялась в октябре 2024 года.

Она сказала, что футболист дал ей подзатыльник. В результате женщина получила травму шеи и сотрясение мозга.

Клуб провел расследование инцидента, но нарушений не выявили.

Полиция не стала возбуждать дело, не усмотрев в действиях Холанна злого умысла.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 марта 2025

После разгрома в матче с аргентинцами уволен тренер сборной Бразилии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 марта 2025

Скандал в чемпионате Испании. "Осасуна" подала жалобу
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 марта 2025

Чемпионат Франции. Микаутадзе реализовал пенальти. "Лион" проиграл
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 марта 2025

Коби Рефуа уволен с поста главного тренера команды "Бней Йегуда"