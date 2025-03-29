Маскот "Манчестер Сити" обвинила Эрлинга Холанна в нанесении травмы

Женщина, работавшая маскотом "Манчестер Сити" в матче против "Саутгемптона", обвинила Эрлинга Холанна в нанесении травмы, сообщает The Sun.

Игра состоялась в октябре 2024 года.

Она сказала, что футболист дал ей подзатыльник. В результате женщина получила травму шеи и сотрясение мозга.

Клуб провел расследование инцидента, но нарушений не выявили.

Полиция не стала возбуждать дело, не усмотрев в действиях Холанна злого умысла.