После разгрома в матче с аргентинцами уволен тренер сборной Бразилии

Доривал Жуниор уволен с поста главного тренера сборной Бразилии, сообщает официальный сайт Бразильской конфедерации футбола.

Тренер был уволен после поражения 1:4 от аргентинцев в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

Доривал Жуниор возглавил сборную в январе 2024 года.