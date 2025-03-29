После разгрома в матче с аргентинцами уволен тренер сборной Бразилии
время публикации: 29 марта 2025 г., 12:32 | последнее обновление: 29 марта 2025 г., 12:32
Доривал Жуниор уволен с поста главного тренера сборной Бразилии, сообщает официальный сайт Бразильской конфедерации футбола.
Тренер был уволен после поражения 1:4 от аргентинцев в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.
Доривал Жуниор возглавил сборную в январе 2024 года.
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