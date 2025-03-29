Скандал в чемпионате Испании. "Осасуна" подала жалобу

"Осасуна" подала жалобу в Испанскую королевскую федерацию футбола из-за участия в матче Иньиго Мартинеса.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

В опубликованном заявлении говорится, что "Барселона" нарушила регламент ФИФА. Иньиго Мартинес, пропускавший матч сборной Испании из-за травмы колена, не имел права играть против "Осасуны".

Каталонские СМИ сообщают, в "Барселоне" уверены, что жалоба не будет иметь серьезных последствий.

По регламенту ФИФА, игрок, попускающий матч национальной сборной из-за травмы, не может играть за свой клуб ранее чем через 5 дней. Иньиго Мартинес сыграл за "Барселону" через 4 дня.

Напомним, в перенесенном матче двадцать седьмого тура чемпионата Испании "Барселона" разгромила "Осасуну" 3:0.