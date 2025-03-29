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Спорт

Рекорды "Детройта" и Джеймса Хардена. Результаты матчей НБА

Баскетбол
Знаменитые спортсмены
НБА
время публикации: 29 марта 2025 г., 12:08 | последнее обновление: 29 марта 2025 г., 12:08
Рекорды "Детройта" и Джеймса Хардена. Результаты матчей НБА
AP Photo/Frank Franklin II

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Кливленд" проиграл "Детройту" 122:133.

Детройт Пистонз - Кливленд Кавальерз 133:122

"Детройт" одержал 42-ю победу в этом сезоне (в прошлом - 14). Это первый случай в истории лиги, когда команда в три раза увеличила число побед в следующем стандартном сезоне.

Лидер "Кливленда" Донован Митчелл набрал 38 очков.

Бруклин Нетс - Лос-Анджелес Клипперс 100:132

Джеймс Харден (Клипперс) набрал 17 очков и сделал 6 передач. Он стал самым возрастным игроком в истории НБА (35 лет), набравшим за сезон 1500 очков, сделавшим 500 передач, 100 перехватов и 200 точных трехочковых.

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