x
29 марта 2025
|
последняя новость: 13:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
29 марта 2025
|
29 марта 2025
|
последняя новость: 13:58
29 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

"Нью-Йорк" вышел в плэй-офф. Возвращение Карри. Результаты матчей НБА

Баскетбол
НБА
время публикации: 29 марта 2025 г., 13:03 | последнее обновление: 29 марта 2025 г., 13:03
"Нью-Йорк" вышел в плэй-офф. Возвращение Карри. Результаты матчей НБА
AP Photo/Matthew Hinton

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Миннесота" разгромила "Финикс" 124:109.

Тронто Рэпторз - Шарлотт Хорнетс 108:97

Милуоки Бакс - Нью-Йорк Никс 107:116

Впервые за 12 лет "Нью-Йорк" в третий раз подряд вышел в плэй-офф.

Миннесота Тимбервулвз - Финикс Санз 124:109

"Миннесота" победила "Финикс" в восьмой раз подряд (учитывая игры плэй-офф).

Нью-Орлеан Пеликанз - Голден Стэйт Уорриорз 95:111

Последнюю четверть "воины" выиграли 28:13.

Стефен Карри вернулся после пропуска двух игр из-за травмы. Он стал самым результативным игроком матча (23 + 4 подбора + 6 передач + 3 перехвата).

Денвер Наггетс - Юта Джаз 129:93

В конце второй четверти Никола Йокич сделал точный бросок со своей половины площадки. В этом матче он сделал "дабд-дабл" (27 + 14 подборов + 6 передач + 4 перехвата).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 марта 2025

Рекорды "Детройта" и Джеймса Хардена. Результаты матчей НБА
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 марта 2025

"Фенербахче" лидирует. Результаты матчей Евролиги
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 марта 2025

Тель-авивский "Апоэль" сравнял счет в полуфинале Еврокубка
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 марта 2025

Евролига. "Маккаби" проиграл "Анадолу Эфес"