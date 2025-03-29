"Нью-Йорк" вышел в плэй-офф. Возвращение Карри. Результаты матчей НБА
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Миннесота" разгромила "Финикс" 124:109.
Тронто Рэпторз - Шарлотт Хорнетс 108:97
Милуоки Бакс - Нью-Йорк Никс 107:116
Впервые за 12 лет "Нью-Йорк" в третий раз подряд вышел в плэй-офф.
Миннесота Тимбервулвз - Финикс Санз 124:109
"Миннесота" победила "Финикс" в восьмой раз подряд (учитывая игры плэй-офф).
Нью-Орлеан Пеликанз - Голден Стэйт Уорриорз 95:111
Последнюю четверть "воины" выиграли 28:13.
Стефен Карри вернулся после пропуска двух игр из-за травмы. Он стал самым результативным игроком матча (23 + 4 подбора + 6 передач + 3 перехвата).
Денвер Наггетс - Юта Джаз 129:93
В конце второй четверти Никола Йокич сделал точный бросок со своей половины площадки. В этом матче он сделал "дабд-дабл" (27 + 14 подборов + 6 передач + 4 перехвата).