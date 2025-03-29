НХЛ. 12 голов в Коламбусе. Достижение "Виннипега". Хет-трик Донато не спас "Чикаго".

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Виннипег" разгромил "Нью-Джерси" 4:0.

Каролина Хурикейнз - Монреаль Канадиенз 4:1

"Канадиенз" проиграл пятый матч подряд.

В последних 20 матчах против "Монреаля" "Каролина" одержала 19 побед (17 - в основное время).

"Монреаль" открыл счет на 23-й секунде матча.

3 (1 + 2) очка набрал Джексон Блейк.

Две результативные передачи сделал Сет Джарвис.

Брент Бернс (Каролина) сыграл в 915-м матче подряд. Это четвертая по продолжительности непрерывная серия в истории НХЛ.

Коламбус Блю Джекеетс - Ванкувер Кэнакс 7:6 (буллиты)

"Коламбус" в восьмой раз в истории победил, проигрывая с разницей в три шайбы.

После первого периода 3:0 в пользу "Ванкувера". В начале третьего периода гости вели в счете 5:3.

По 3 очка набрали Данте Фаббро (Коламбус) (1 + 2), Бун Дженнер (Коламбус) (2 + 1), Кифер Щервуд (Ванкувер) (0 + 3).

Единственный буллит в послематчевой серии (п 3 попытки) реализовал Кент Джонсон.

Еврейский защитник "Ванкувера" Куинн Хьюз сделал 2 результативные передачи.

Флорида Пантерз - Юта 2:1 (овертайм)

"Пантеры" одержали седьмую домашнюю победу подряд.

Победную шайбу на 65-й минуте забил Сэм Беннетт.

Главный тренер "пантер" Пол Моррис одержал 913-ю победу.

Виннипег Джетс - Нью-Джерси Дэвилз 4:0

"Виннипег" первым в сезоне одержал 50 побед.

На 112-й секунде матча счет был 2:0.

В последних пяти играх "дьяволы" проиграли 4 раза.

Две шайбы забил Алекс Аяфалло.

Коннор Хеллебайк отразил 24 броска и совершил седьмой шутаут в сезоне.

Чикаго Блэк Хоукс - Вегас Голден Найтс 3:5

"Рыцари" победили в пятом матче подряд. Они одержали восьмую победу в этом сезоне в матче, в котором проигрывали после двух периодов.

"Чикаго" вел в счете 1:0 и 3:2 (после двух периодов).

Все голы в ворота гостей забил Райан Донато.

Три результативные передачи сделал Вильям Карлссон (Вегас).

Два гола забил Виктор Олофссон (Вегас).

Анахайм Дакс - Нью-Йорк Рейнджерс 5:4 (овертайм)

"Рейнджерс" поьерпели пятое поражение в последних шести играх.

Гости вы игрывали 1:0, 3:1, 4:2 (на 55-й минуте).

4 (1 + 3) очка набрал Лео Карлссон (Анахайм).

Еврейский защитник "Рейнджерс" Адам Фокс забил гол и сделал результативную передачу.

Джонни Бродзински (Нью-Йорк) сыграл 200-й матч в НХЛ.