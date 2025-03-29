НХЛ. 12 голов в Коламбусе. Достижение "Виннипега". Хет-трик Донато не спас "Чикаго".
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Виннипег" разгромил "Нью-Джерси" 4:0.
Каролина Хурикейнз - Монреаль Канадиенз 4:1
"Канадиенз" проиграл пятый матч подряд.
В последних 20 матчах против "Монреаля" "Каролина" одержала 19 побед (17 - в основное время).
"Монреаль" открыл счет на 23-й секунде матча.
3 (1 + 2) очка набрал Джексон Блейк.
Две результативные передачи сделал Сет Джарвис.
Брент Бернс (Каролина) сыграл в 915-м матче подряд. Это четвертая по продолжительности непрерывная серия в истории НХЛ.
Коламбус Блю Джекеетс - Ванкувер Кэнакс 7:6 (буллиты)
"Коламбус" в восьмой раз в истории победил, проигрывая с разницей в три шайбы.
После первого периода 3:0 в пользу "Ванкувера". В начале третьего периода гости вели в счете 5:3.
По 3 очка набрали Данте Фаббро (Коламбус) (1 + 2), Бун Дженнер (Коламбус) (2 + 1), Кифер Щервуд (Ванкувер) (0 + 3).
Единственный буллит в послематчевой серии (п 3 попытки) реализовал Кент Джонсон.
Еврейский защитник "Ванкувера" Куинн Хьюз сделал 2 результативные передачи.
Флорида Пантерз - Юта 2:1 (овертайм)
"Пантеры" одержали седьмую домашнюю победу подряд.
Победную шайбу на 65-й минуте забил Сэм Беннетт.
Главный тренер "пантер" Пол Моррис одержал 913-ю победу.
Виннипег Джетс - Нью-Джерси Дэвилз 4:0
"Виннипег" первым в сезоне одержал 50 побед.
На 112-й секунде матча счет был 2:0.
В последних пяти играх "дьяволы" проиграли 4 раза.
Две шайбы забил Алекс Аяфалло.
Коннор Хеллебайк отразил 24 броска и совершил седьмой шутаут в сезоне.
Чикаго Блэк Хоукс - Вегас Голден Найтс 3:5
"Рыцари" победили в пятом матче подряд. Они одержали восьмую победу в этом сезоне в матче, в котором проигрывали после двух периодов.
"Чикаго" вел в счете 1:0 и 3:2 (после двух периодов).
Все голы в ворота гостей забил Райан Донато.
Три результативные передачи сделал Вильям Карлссон (Вегас).
Два гола забил Виктор Олофссон (Вегас).
Анахайм Дакс - Нью-Йорк Рейнджерс 5:4 (овертайм)
"Рейнджерс" поьерпели пятое поражение в последних шести играх.
Гости вы игрывали 1:0, 3:1, 4:2 (на 55-й минуте).
4 (1 + 3) очка набрал Лео Карлссон (Анахайм).
Еврейский защитник "Рейнджерс" Адам Фокс забил гол и сделал результативную передачу.
Джонни Бродзински (Нью-Йорк) сыграл 200-й матч в НХЛ.