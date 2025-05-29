"Флорида" вышла в финал Кубка Стэнли

"Флорида Пантерз" вышла в финал Кубка Стэнли, победив в пятом матче серии "Каролину Харикейнз" 5:3.

Счет в серии 4:1.

"Пантеры" третий раз подряд выходят в финал.

"Каролина" вела в счете 2:0. На 53-й минуте счет был 3:3.

Две шайбы забил Себастьян Ахо (Каролина).