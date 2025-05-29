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Спорт

"Флорида" вышла в финал Кубка Стэнли

Хоккей
НХЛ
время публикации: 29 мая 2025 г., 08:50 | последнее обновление: 29 мая 2025 г., 08:50
"Флорида" вышла в финал Кубка Стэнли
AP Photo/Chris Seward

"Флорида Пантерз" вышла в финал Кубка Стэнли, победив в пятом матче серии "Каролину Харикейнз" 5:3.

Счет в серии 4:1.

"Пантеры" третий раз подряд выходят в финал.

"Каролина" вела в счете 2:0. На 53-й минуте счет был 3:3.

Две шайбы забил Себастьян Ахо (Каролина).

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