"Флорида" вышла в финал Кубка Стэнли
время публикации: 29 мая 2025 г., 08:50 | последнее обновление: 29 мая 2025 г., 08:50
"Флорида Пантерз" вышла в финал Кубка Стэнли, победив в пятом матче серии "Каролину Харикейнз" 5:3.
Счет в серии 4:1.
"Пантеры" третий раз подряд выходят в финал.
"Каролина" вела в счете 2:0. На 53-й минуте счет был 3:3.
Две шайбы забил Себастьян Ахо (Каролина).
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