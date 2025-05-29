Циципас проиграл во втором круге Открытого чемпионата Франции
время публикации: 29 мая 2025 г., 08:22 | последнее обновление: 29 мая 2025 г., 08:28
В матче второго круга Открытого чемпионата Франции датчанин Хольгер Руне уверенно переиграл американца Эмилио Наву 6:3, 7:6, 6:3.
Американец Фрэнсис Тиафо разгромил испанца Пабло Каррено-Бусту 6:4, 6:3, 6:1. Американец Себастьян Корда обыграл Дженсона Бруксби (США) 6:1, 6:2, 7:6.
Бывшая третья ракетка мира грек Стефанос Циипас неожиданно проиграл итальянцу Маттео Гиганте (167-е место в рейтинге АТР) 4:6, 7:5, 2:6, 4:6.
Американец Томми Пол одержал волевую победу над венгром Мартоном Фушовичем 4:6, 2:6, 6:3, 7:5, 6:4.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 мая 2025