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Обладателем Кубка Израиля по футболу стал "Апоэль" (Беэр-Шева)

Футбол
время публикации: 29 мая 2025 г., 23:03 | последнее обновление: 29 мая 2025 г., 23:03
Обладателем Кубка Израиля по футболу стал "Апоэль" (Беэр-Шева)
AP Photo/Lynne Sladky

В финале Кубка Израиля по футболу беэр-шевский "Апоэль" обыграл столичный "Бейтар" 2:0.

"Апоэль" в четвертый раз завоевал Кубок Израиля.

На 24-й минуте Дан Битон реализовал пенальти. Он стал вторым бомбардиром турнира, забив 6 голов.

На 88-й минуте отличился Захи Ахмед.

Первый опасный момент "Бейтар" создал на 70-й минуте.

На 38-й минуте матч был прерван из-за сигнала о ракетном обстреле.

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