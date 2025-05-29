Обладателем Кубка Израиля по футболу стал "Апоэль" (Беэр-Шева)
время публикации: 29 мая 2025 г., 23:03 | последнее обновление: 29 мая 2025 г., 23:03
В финале Кубка Израиля по футболу беэр-шевский "Апоэль" обыграл столичный "Бейтар" 2:0.
"Апоэль" в четвертый раз завоевал Кубок Израиля.
На 24-й минуте Дан Битон реализовал пенальти. Он стал вторым бомбардиром турнира, забив 6 голов.
На 88-й минуте отличился Захи Ахмед.
Первый опасный момент "Бейтар" создал на 70-й минуте.
На 38-й минуте матч был прерван из-за сигнала о ракетном обстреле.
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