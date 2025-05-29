Обладателем Кубка Израиля по футболу стал "Апоэль" (Беэр-Шева)

В финале Кубка Израиля по футболу беэр-шевский "Апоэль" обыграл столичный "Бейтар" 2:0.

"Апоэль" в четвертый раз завоевал Кубок Израиля.

На 24-й минуте Дан Битон реализовал пенальти. Он стал вторым бомбардиром турнира, забив 6 голов.

На 88-й минуте отличился Захи Ахмед.

Первый опасный момент "Бейтар" создал на 70-й минуте.

На 38-й минуте матч был прерван из-за сигнала о ракетном обстреле.