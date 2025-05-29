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Кубок мира по мини-футболу. Сборная Израиля не сумела выйти в четвертьфинал

Футбол
время публикации: 29 мая 2025 г., 17:22 | последнее обновление: 29 мая 2025 г., 17:27
Кубок мира по мини-футболу. Сборная Израиля не сумела выйти в четвертьфинал
AP Photo/Darko Vojinovic

В Баку проходит пятый Кубок мира по мини-футболу (2025 WMF World Cup). Чемпионат проводится раз в два года.

Сборная Израиля, дебютант турнира, выступила довольно успешно.

В группе израильтяне заняли второе место и вышли в 1/8 финала. Результаты группового этапа:

Израиль - Сербия 0:3.

Гана - Израиль 0:4.

Израиль - Испания 4:2.

В плэй-офф израильтяне проиграли чехам 1:4.

Украинцы проиграли сборным Англии, Венгрии и Турции и в плэй-офф не вышли.

Сегодня в четвертьфиналах играют:

Англия - Азербайджан (азербайджанцы заняли четвертое место в прошлом Кубке в 2023 году).

Черногория - Чехия

Венгрия - Мавритания (венгры - бронзовый призер прошлого турнира).

Босния и Герцеговина - Сербия.

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