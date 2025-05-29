Кубок мира по мини-футболу. Сборная Израиля не сумела выйти в четвертьфинал
время публикации: 29 мая 2025 г., 17:22 | последнее обновление: 29 мая 2025 г., 17:27
В Баку проходит пятый Кубок мира по мини-футболу (2025 WMF World Cup). Чемпионат проводится раз в два года.
Сборная Израиля, дебютант турнира, выступила довольно успешно.
В группе израильтяне заняли второе место и вышли в 1/8 финала. Результаты группового этапа:
Израиль - Сербия 0:3.
Гана - Израиль 0:4.
Израиль - Испания 4:2.
В плэй-офф израильтяне проиграли чехам 1:4.
Украинцы проиграли сборным Англии, Венгрии и Турции и в плэй-офф не вышли.
Сегодня в четвертьфиналах играют:
Англия - Азербайджан (азербайджанцы заняли четвертое место в прошлом Кубке в 2023 году).
Черногория - Чехия
Венгрия - Мавритания (венгры - бронзовый призер прошлого турнира).
Босния и Герцеговина - Сербия.
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