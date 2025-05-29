Последний матч Ришара Гаске. Результаты игр Открытого чемпионата Франции

В матче второго круга Открытого чемпионата Франции россиянин Андрей Рублев обыграл австралийца Адама Уолтона 7:6, 6:1, 7:6.

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер обыграл француза Ришара Гаске 6:3, 6:0, 6:4. 39-летний Гаске заранее объявил, что этот Роллан-Гаррос - последний турнир в его карьере.

Третья ракетка мира Александр Зверев (Германия) одержал волевую победу над голландцем Йеспером де Йонгом 3:6, 6:1, 6:2, 6:3.

Чех Якуб Меншик (19-й номер рейтинга АТР) неожиданно уступил 200-й ракетке мира португальцу Энрике Роше 6:2, 6:1, 4:6, 3:6, 3:6.

Чех Иржи Легечка победил Алехандро Давидовича-Фокину (Испания) 6:3, 3:6, 6:1, 6:2.