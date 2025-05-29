x
29 мая 2025
|
последняя новость: 20:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
29 мая 2025
|
29 мая 2025
|
последняя новость: 20:48
29 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Последний матч Ришара Гаске. Результаты игр Открытого чемпионата Франции

Теннис
Теннисный турнир Большого Шлема
время публикации: 29 мая 2025 г., 19:39 | последнее обновление: 29 мая 2025 г., 19:47
Последний матч Ришара Гаске. Результаты игр Открытого чемпионата Франции
AP Photo/Lindsey Wasson

В матче второго круга Открытого чемпионата Франции россиянин Андрей Рублев обыграл австралийца Адама Уолтона 7:6, 6:1, 7:6.

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер обыграл француза Ришара Гаске 6:3, 6:0, 6:4. 39-летний Гаске заранее объявил, что этот Роллан-Гаррос - последний турнир в его карьере.

Третья ракетка мира Александр Зверев (Германия) одержал волевую победу над голландцем Йеспером де Йонгом 3:6, 6:1, 6:2, 6:3.

Чех Якуб Меншик (19-й номер рейтинга АТР) неожиданно уступил 200-й ракетке мира португальцу Энрике Роше 6:2, 6:1, 4:6, 3:6, 3:6.

Чех Иржи Легечка победил Алехандро Давидовича-Фокину (Испания) 6:3, 3:6, 6:1, 6:2.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 мая 2025

Путинцева, Пегула и Бузкова вышли в третий круг Открытого чемпионата Франции
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 мая 2025

Циципас проиграл во втором круге Открытого чемпионата Франции
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 мая 2025

Ястремская, Соболенко, Остапенко и Швентек вышли в третий круг Открытого чемпионата Франции
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 мая 2025

Карлос Алькарас вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции