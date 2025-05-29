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Спорт

Путинцева, Пегула и Бузкова вышли в третий круг Открытого чемпионата Франции

Теннис
Теннисный турнир Большого Шлема
время публикации: 29 мая 2025 г., 18:47 | последнее обновление: 29 мая 2025 г., 19:05
Путинцева, Пегула и Бузкова вышли в третий круг Открытого чемпионата Франции
AP Photo/Aurelien Morissard

В матче второго круга Открытого чемпината Франции россиянка Вероника Кудерметова разгромила чешку Барбору Крейчикову 6:0, 6:3.

Юлия Путинцева (Казахстан) обыграла Джоанну Гарланд (Тайвань) 7:6, 6:3. Россиянка Екатерина Александрова разгромила итальянку Элизабетту Коччиаретто 6:1, 6:3.

Третья ракетка мира американка Джессика Пегула победила Энн Ли (США) 6:3, 7:6. Чешка Мари Бузкова обыграла британку Сонай Карталь 6:1, 6:4.

Россиянка Мирра Андреева переиграла американку Эшлин Крюгер 6:3, 6:4.

Чешка Маркета Вондрушова одолела польку Магдалену Фрех 6:0, 4:6, 6:3.

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