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Чемпионат Европы по спортивной гимнастике. Результаты израильтян

Спортивная гимнастика
время публикации: 29 мая 2025 г., 18:10 | последнее обновление: 29 мая 2025 г., 18:10
Чемпионат Европы по спортивной гимнастике. Результаты израильтян
AP Photo/Thanassis Stavrakis

В Лейпциге проходит чемпионат Европы по спортивной гимнастике.

Ури Зейдель и Лихи Раз заняли 14-е место в соревнованиях смешанных пар. Чемпионами стали немцы Тимо Эдер и Карина Шонматер.

В индивидуальном многоборье Ури Зейдель в финал не вышел.

Артем Долгопят занял второе место в квалификации и вышел в финал в вольных упражнениях.

Эял Индиг занял 9-е место в упражнениях на коне и стал первым запасным в финале.

Яли Шошани заняла в индивидуальном многоборье 12-е место, Лихи Раз - 19-е.

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