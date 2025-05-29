Чемпионат Европы по спортивной гимнастике. Результаты израильтян

В Лейпциге проходит чемпионат Европы по спортивной гимнастике.

Ури Зейдель и Лихи Раз заняли 14-е место в соревнованиях смешанных пар. Чемпионами стали немцы Тимо Эдер и Карина Шонматер.

В индивидуальном многоборье Ури Зейдель в финал не вышел.

Артем Долгопят занял второе место в квалификации и вышел в финал в вольных упражнениях.

Эял Индиг занял 9-е место в упражнениях на коне и стал первым запасным в финале.

Яли Шошани заняла в индивидуальном многоборье 12-е место, Лихи Раз - 19-е.