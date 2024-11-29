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Матч за шахматную корону. Четвертая партия завершилась вничью

Шахматы
время публикации: 29 ноября 2024 г., 16:39 | последнее обновление: 29 ноября 2024 г., 16:39
Матч за шахматную корону. Четвертая партия завершилась вничью
AP Photo/Denes Erdos

В Сингапуре продолжается матч за звание чемпиона мира по шахматам между Динь Лижэнем и Доммараджу Гукешем.

Четвертая партия завершилась вничью.

Гроссмейстеры согласились на ничью на 42-м ходу.

Счет в матче 2:2.

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