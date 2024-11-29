Матч за шахматную корону. Четвертая партия завершилась вничью

В Сингапуре продолжается матч за звание чемпиона мира по шахматам между Динь Лижэнем и Доммараджу Гукешем.

Четвертая партия завершилась вничью.

Гроссмейстеры согласились на ничью на 42-м ходу.

Счет в матче 2:2.