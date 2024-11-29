Матч за шахматную корону. Четвертая партия завершилась вничью
время публикации: 29 ноября 2024 г., 16:39 | последнее обновление: 29 ноября 2024 г., 16:39
В Сингапуре продолжается матч за звание чемпиона мира по шахматам между Динь Лижэнем и Доммараджу Гукешем.
Четвертая партия завершилась вничью.
Гроссмейстеры согласились на ничью на 42-м ходу.
Счет в матче 2:2.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 ноября 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 апреля 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 апреля 2024