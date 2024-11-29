Фигурное катание. Израильтяне завоевали золотую и бронзовую медали Santa Claus Cup

В Венгрии проходит турнир по фигурному катанию Santa Claus Cup. В соревнованиях юниоров победил израильтянин Никита Шейко. Его результат 189.09 балла.

Никита был вторым в короткой и третьим в произвольной программах.

На втором месте Денис Круглов (Бельгия) (180.94), победивший в произвольной программе.

Бронзовую медаль завоевал израильтянин Тамир Куперман (180.01), лидировавший после короткой программы, но занявший 8-е место в произвольной.

Израильтянин Кирилл Шейко (175.39) на четвертом месте.