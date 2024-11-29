Еврокубок. "Апоэль" победил в Турции
время публикации: 29 ноября 2024 г., 09:29 | последнее обновление: 29 ноября 2024 г., 09:36
В матче девятого тура группового турнира Еврокубка столичный "Апоэль" в гостях разгромил "Тюрк Телеком" 94:77.
Турки выиграли первую четверть и первую половину матча 18:14 и 44:39.
В третьей четверти "Апоэль" перехватил инициативу. После 30 минут 65:62 в пользу гостей.
Отличный матч провели лидеры "красных" Джаред Харпер (35 + 4 подбора + 3 передачи) и Хадин Кэррингтон (19 + 3 передачи).
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 ноября 2024