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Еврокубок. "Апоэль" победил в Турции

Баскетбол
время публикации: 29 ноября 2024 г., 09:29 | последнее обновление: 29 ноября 2024 г., 09:36
Еврокубок. "Апоэль" победил в Турции
AP Photo/Denis Poroy

В матче девятого тура группового турнира Еврокубка столичный "Апоэль" в гостях разгромил "Тюрк Телеком" 94:77.

Турки выиграли первую четверть и первую половину матча 18:14 и 44:39.

В третьей четверти "Апоэль" перехватил инициативу. После 30 минут 65:62 в пользу гостей.

Отличный матч провели лидеры "красных" Джаред Харпер (35 + 4 подбора + 3 передачи) и Хадин Кэррингтон (19 + 3 передачи).

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