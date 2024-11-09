Гран-при в Японии. Израильский фигурист занял 11-е место

В Токио прошел этап Гран-при по фигурному катанию. Победителем стал японец Юма Кагияма, набравший 300.09 балла.

На втором месте итальянец Даниэль Грассль (264.85), после короткой программы занимавший пятое место.

Бронзовую медаль завоевал японец Тацуя Цубои (251.52).

Израильтянин Марк Городницкий занял итоговое 11-е место (215.76). Он был 9-м в короткой программе, и 10-м в произвольной.