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Гран-при в Японии. Израильский фигурист занял 11-е место

время публикации: 09 ноября 2024 г., 15:26 | последнее обновление: 09 ноября 2024 г., 15:26
Гран-при в Японии. Израильский фигурист занял 11-е место
AP Photo/Hiro Komae

В Токио прошел этап Гран-при по фигурному катанию. Победителем стал японец Юма Кагияма, набравший 300.09 балла.

На втором месте итальянец Даниэль Грассль (264.85), после короткой программы занимавший пятое место.

Бронзовую медаль завоевал японец Тацуя Цубои (251.52).

Израильтянин Марк Городницкий занял итоговое 11-е место (215.76). Он был 9-м в короткой программе, и 10-м в произвольной.

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