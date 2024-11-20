x
20 ноября 2024
|
последняя новость: 08:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 ноября 2024
|
20 ноября 2024
|
последняя новость: 08:12
20 ноября 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Израильские фигуристы завоевали пять медалей на турнире в Германии

Фигурное катание
время публикации: 20 ноября 2024 г., 07:54 | последнее обновление: 20 ноября 2024 г., 07:54
Израильские фигуристы завоевали пять медалей на турнире в Германии
AP Photo/Mindaugas Kulbis

Победителем турнира NRW Trophy, который завершился в Дортмунде, стал израильский фигурист Лев Винокур, набравший 211.50 балла.

На втором месте Донован Карильо (Мексика, 194.01), на третьем - швейцарец Ноа Боденштейн (177.53).

Победительницей стала израильтянка Мари Сенюк (167.92).

На втором месте голландка Ники Ворис (159.85), на третьем - немка Анна Элизабет Грекул (146.50).

Израильтянка Джулия Феннелл заняла 14-е место.

В соревнованиях танцевальных пар победил немецкий дуэт Чарис Матаи и Макс Либерс (180.93).

Второе и третье места заняли израильтяне Элизабет Ткаченко и Алексей Кильяков (179.95), Мария и Михаил Носовицкие (171.58).

Израильтяне Шира Ихилов и Дмитрий Кравченко заняли пятое место (162.63).

В соревнованиях юниоров победил израильтянин Тамир Куперман (207.83).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 ноября 2024

Гран-при в Японии. Израильский фигурист занял 11-е место
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 октября 2024

Этап юниорского Гран-при. Израильский фигурист на четвертом месте после короткой программы
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 сентября 2024

Юниорский Гран-при. Победил словак. Израильский фигурист занял четвертое место
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 сентября 2024

Этап юниорского Гран-при. Результаты израильских фигуристов