Израильские фигуристы завоевали пять медалей на турнире в Германии

Победителем турнира NRW Trophy, который завершился в Дортмунде, стал израильский фигурист Лев Винокур, набравший 211.50 балла.

На втором месте Донован Карильо (Мексика, 194.01), на третьем - швейцарец Ноа Боденштейн (177.53).

Победительницей стала израильтянка Мари Сенюк (167.92).

На втором месте голландка Ники Ворис (159.85), на третьем - немка Анна Элизабет Грекул (146.50).

Израильтянка Джулия Феннелл заняла 14-е место.

В соревнованиях танцевальных пар победил немецкий дуэт Чарис Матаи и Макс Либерс (180.93).

Второе и третье места заняли израильтяне Элизабет Ткаченко и Алексей Кильяков (179.95), Мария и Михаил Носовицкие (171.58).

Израильтяне Шира Ихилов и Дмитрий Кравченко заняли пятое место (162.63).

В соревнованиях юниоров победил израильтянин Тамир Куперман (207.83).