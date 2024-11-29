Еврокубок. "Апоэль" проиграл "Ульму"

В матче девятого тура группового этапа Еврокубка тель-авивский "Апоэль" проиграл "Ульму" 80:82.

"Красные" вели в счете на протяжении тех четвертей, но провалили последнюю десятиминутку.

После 10 минут 28:19, 20 - 48:42, 30 - 65:61.

Самый результативный игрок матча - защитник "Апоэля" Маркус Фостер (21 + 5 подборов + 4 передачи).