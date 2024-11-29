Еврокубок. "Апоэль" проиграл "Ульму"
время публикации: 29 ноября 2024 г., 10:18 | последнее обновление: 29 ноября 2024 г., 10:25
В матче девятого тура группового этапа Еврокубка тель-авивский "Апоэль" проиграл "Ульму" 80:82.
"Красные" вели в счете на протяжении тех четвертей, но провалили последнюю десятиминутку.
После 10 минут 28:19, 20 - 48:42, 30 - 65:61.
Самый результативный игрок матча - защитник "Апоэля" Маркус Фостер (21 + 5 подборов + 4 передачи).
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