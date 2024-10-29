Обладателем "Золотого мяча" стал Родри. "Реал" бойкотировал церемонию
время публикации: 29 октября 2024 г., 10:19 | последнее обновление: 29 октября 2024 г., 10:27
Обладателем "Золотого мяча" стал полузащитник "Мансестер сити" и сборной Испании Родри.
68-я церемония вручения "Золотого мяча" прошла в Париже.
Главным претендентом на награду считался игрок "Реала" и сборной Бразилии Винисиус Жуниор.
Ни один представитель мадридского "Реала" на церемонию в Париж не приехал. Хотя "Реал" признали лучшим клубом, а награду Герда Мюллера получили Гарри Кейн и Килиан Мбаппе.
Среди гостей церемонии была актриса Натали Портман.
Ссылки по теме