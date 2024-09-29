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Спорт

Умер известный футболист, призер чемпионата Европы

время публикации: 29 сентября 2024 г., 09:18 | последнее обновление: 29 сентября 2024 г., 09:18
Умер известный футболист, призер чемпионата Европы
AP Photo/Francois Walschaerts

28 сентября на 79-м году жизни умер известный бельгийский футболист Жак Тюгельс, сообщает официальный сайт клуба "Моленбек".

В сообщении он назван "легендой клуба".

Нападающий выступал за бельгийские клубы "Андерлехт" (двукратный чемпион Бельгии), "Юнион", "Моленбек" (чемпион Бельгии 1975 года) и "Лувьерз".

В составе сборной Бельгии Жак Тюгельс бронзовый призер чемпионата Европы 1972 года.

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