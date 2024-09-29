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Чемпионат Англии. "Ливерпуль" победил "волков" и обогнал "Манчестер Сити"

время публикации: 29 сентября 2024 г., 11:09 | последнее обновление: 29 сентября 2024 г., 11:09
Чемпионат Англии. "Ливерпуль" победил "волков" и обогнал "Манчестер Сити"
AP Photo/Rui Vieira

В матче шестого тура чемпионата Англии "Ливерпуль" в гостях обыграл "Вулверхэмптон" 2:1 и лидирует. "Красные" на 1 очко опережают "Манчестер Сити" и "Арсенал".

По итогам тура лидера может догнать "Астон Вилла".

"Вулверхэмптон": Джонстон, Аит-Нури, Гомеш, Буэно (Дойл, 77), Семеду, Андре, Белльгард (Боржеш, 52), Гомес, Лемина, Матеус Кунья, Ларсен (Хван Хи Чхан, 68).

"Ливерпуль": Алиссон, Робертсон (Гомес, 89), ван Дейк, Конате, Александер-Арнолд, Мак Аллистер, Гравенберх, Собослаи (Джонс, 73), Диас (Гакпо, 73), Салах, Диогу Жота.

Казалось, что "Ливерпуль" экономит силы перед Лигой чемпионов. Но сумел победить и так.

На 40-й минуте Собослаи наносил удар с нескольких метров. Джонстон совершил чудо, отразив мяч. На последних секундах первого тайма Диогу Жота навесил. Ибрагима конате нанес удар головой. 0:1.

На 50-й минуте защитник ошибся в передаче возле своей штрафной. Мохамед Салах мяч перехватил и пробил по пустым воротам, но не попал.

На 56-й минуте после серии грубых ошибок игроков обороны "Ливерпуля" Райан Айт-Нури сравнял счет 1:1.

На 61-й минуте Мохамед Салах реализовал пенальти 1:2.

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