"Барселона" проиграла в Памплоне. Результаты матчей чемпионата Испании

Состоялись матчи восьмого тура чемпионата Испании. "Барселона" проиграла "Памплоне" 2:4. До этого каталонцы победили в семи матчах Ла Лиги подряд.

Райо Вальекано (Мадрид) - Леганес 1:1

Хетафе - Алавес 2:0

Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) - Валенсия 3:0

Осасуна (Памплона) - Барселона 4:2

Каталонцы играли полурезервным составом. Рафинья и Ламин Ямаль вышли на поле на 59-й минуте.

У "Барселоны" травмированы тер Штеген, Араухо, Кристенсен, Берналь, де Йонг, Гави, Лопес и Ольмо.

На 18-й минуте Сарагоса обыграл на фланге Бойомо и навесил. Анте Будимир ударом головой открыл счет 1:0.

На 28-й минуте хозяева перехватили мяч в центре поля. Арендованный у "Баварии" Брайан Сарагоса вышел один на один, обыграл вратаря и отправил мяч в пустые ворота 2:0.

В начале второго тайма гости ринулись отыгрываться. Эррера несколько раз выручил хозяев. На 53-й минуте был забит невероятный гол. Эррера рукой плохо ввел мяч. Каталонцы перехватили. Пау Виктор пробил издали. Несильно и в ближний угол. Вратарь сумел пропустить 2:1.

На 72-й минуте Будимир реализовал пенальти 3:1. На 85-й минуте Абель Бретонес (в июле перешел из "Овьедо") нанес удар издали 4:1.

На 89-й минуте Ламин Ямаль из полукруга перед штрафной пробил в "девятку" 4:2.