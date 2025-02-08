Скандал в художественной гимнастике. Судья отстранена на 4 года
время публикации: 08 февраля 2025 г., 11:27 | последнее обновление: 08 февраля 2025 г., 11:27
Дисциплинарная комиссия фонда этической гимнастики дисквалифицировала на 4 года судью Евангелию Трикомити (Кипр), сообщает официальный сайт организации.
Причина - манипуляция с оценками и подтасовка результатов.
На чемпионате Европы по художественной гимнастике Трикомити помогла Вере Туголуковой (Кипр) завоевать путевку на олимпиаду в Париже.
Туголукова обошла польскую гимнастку Лилиану Левинську. Поляки подали протест. Началось расследование, по результатам которого было принято решение о дисквалификации.
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