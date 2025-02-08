Скандал в художественной гимнастике. Судья отстранена на 4 года

Дисциплинарная комиссия фонда этической гимнастики дисквалифицировала на 4 года судью Евангелию Трикомити (Кипр), сообщает официальный сайт организации.

Причина - манипуляция с оценками и подтасовка результатов.

На чемпионате Европы по художественной гимнастике Трикомити помогла Вере Туголуковой (Кипр) завоевать путевку на олимпиаду в Париже.

Туголукова обошла польскую гимнастку Лилиану Левинську. Поляки подали протест. Началось расследование, по результатам которого было принято решение о дисквалификации.