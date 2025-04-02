Кубок Германии. Сенсационное поражение "Байера"
время публикации: 02 апреля 2025 г., 11:46 | последнее обновление: 02 апреля 2025 г., 11:54
Первым финалистом Кубка Германии стала "Арминия" (Билефельд), выступающая в третьей лиге.
"Арминия" победила "Байер" (Леверкузен) 2:1 и установила рекорд турнира. Команда стала первым представителем третьего дивизиона, который в одном розыгрыше Кубка выбил четырех представителей Бундеслиги: "Унион", "Фрайбург", "Вердер" и "Байер".
"Арминия" впервые вышла в финал Кубка Германии.
На 17-й минуте Джонатан та вывел "Байер" вперед.
Через 3 минуты арендованный у "Ганновера" Мариус Верл восстановил равновесие. На последних секундах первого тайма бывший полузащитник "Динамо" (Дрезден) и "Гамбурга" Макимилиан Гроссер забил победный гол.
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