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Кубок Германии. Сенсационное поражение "Байера"

Футбол
Сенсации
время публикации: 02 апреля 2025 г., 11:46 | последнее обновление: 02 апреля 2025 г., 11:54
Кубок Германии. Сенсационное поражение "Байера"
AP Photo/Martin Meissner

Первым финалистом Кубка Германии стала "Арминия" (Билефельд), выступающая в третьей лиге.

"Арминия" победила "Байер" (Леверкузен) 2:1 и установила рекорд турнира. Команда стала первым представителем третьего дивизиона, который в одном розыгрыше Кубка выбил четырех представителей Бундеслиги: "Унион", "Фрайбург", "Вердер" и "Байер".

"Арминия" впервые вышла в финал Кубка Германии.

На 17-й минуте Джонатан та вывел "Байер" вперед.

Через 3 минуты арендованный у "Ганновера" Мариус Верл восстановил равновесие. На последних секундах первого тайма бывший полузащитник "Динамо" (Дрезден) и "Гамбурга" Макимилиан Гроссер забил победный гол.

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