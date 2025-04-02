"Дабл-дабл" в день рождения. Результаты матчей НБА

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Милуоки" победил "Финикс" 133:123.

Милуоки Бакс - Финикс Санз 133:123

Два игрока сделали "дабл-дабл 30+": Девин Букер (Финикс, 39 + 11 передач) и Яннис Адетокунбо (37 + 5 подборов + 11 передач).

Нью-Йорк Никс - Филадельфия Сиксерз 105:91

Митчелл Робинсон (Никс) сделал "дабл-дабл" (14 + 14 подборов) в свой день рождения. Ему исполнилось 27 лет.

Чикаго Булз - Торонто Рэпторз 137:118

Сан-Антонио Сперз - Орландо Мэджик 105:116

Паоло Банкеро и Франц Вагнер в девятом матче подряд набирают более 20 очков каждый. Это рекорд "Орландо" и вторая по длине серия в НБА для баскетболистов моложе 23 лет.