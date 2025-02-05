Кикбоксинг. Израильтяне завоевали 25 медалей в Афинах
время публикации: 05 февраля 2025 г., 07:05 | последнее обновление: 05 февраля 2025 г., 07:05
В Афинах завершился Европейский кубок вызова по кикбоксингу. Сборная Израиля завоевала 25 медалей.
Израильтяне завоевали 10 золотых, 11 серебряных и 4 бронзовых медали.
Сборная Израиля заняла шестое место в медальном зачете.
Первое место у греков, второе - у венгров, третье - у британцев.
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