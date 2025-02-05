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Кикбоксинг. Израильтяне завоевали 25 медалей в Афинах

Смешанные единоборства
время публикации: 05 февраля 2025 г., 07:05 | последнее обновление: 05 февраля 2025 г., 07:05
Кикбоксинг. Израильтяне завоевали 25 медалей в Афинах
AP Photo/Hiro Komae

В Афинах завершился Европейский кубок вызова по кикбоксингу. Сборная Израиля завоевала 25 медалей.

Израильтяне завоевали 10 золотых, 11 серебряных и 4 бронзовых медали.

Сборная Израиля заняла шестое место в медальном зачете.

Первое место у греков, второе - у венгров, третье - у британцев.

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