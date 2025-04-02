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Спорт

В Мадриде начался суд над Карло Анчелотти

Суд
Футбол
время публикации: 02 апреля 2025 г., 15:01 | последнее обновление: 02 апреля 2025 г., 15:01
В Мадриде начался суд над Карло Анчелотти
AP Photo/Manu Fernandez

В Мадриде начался суд над тренером мадридского "Реала" Карло Анчелотти по делу о неуплате налогов. сообщаетEuronews.

Итальянского специалиста обвиняют в неуплате налогов на сумму 1 миллион евро в период 2014-15 годов.

Прокуратура требует для тренера тюремное заключение сроком 4 года и 9 месяцев.

Карло Анчелотти настаивает, что невиновен.

Прокуратура обвиняет тренера в использовании подставных компаний для сокрытия налогов.

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