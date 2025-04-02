"Трипл-дабл 30 +" и клубный рекорд Дени Авдии. "Портленд" победил "Атланту"
время публикации: 02 апреля 2025 г., 07:08 | последнее обновление: 02 апреля 2025 г., 07:08
В матче регулярного чемпионата НБА "Портленд Трэйлд Блэйзерс" в гостях обыграл "Атланта Хоукс" 127:113.
Израильский форвард "Портленда" Дени Авдия совершил "трипл-дабл" (32 + 15 подборов + 10 передач + 2 перехвата) и повторил клубный рекорд по количеству "трипл-даблов 30 +" за сезон (4). Рекордсмены клуба Клайд Дрекслер и Дамиан Лиллард.
Самый результативный игрок матча форвард гостей Шедон Шарп (33 + 10 подборов).
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 марта 2025