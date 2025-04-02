"Трипл-дабл 30 +" и клубный рекорд Дени Авдии. "Портленд" победил "Атланту"

В матче регулярного чемпионата НБА "Портленд Трэйлд Блэйзерс" в гостях обыграл "Атланта Хоукс" 127:113.

Израильский форвард "Портленда" Дени Авдия совершил "трипл-дабл" (32 + 15 подборов + 10 передач + 2 перехвата) и повторил клубный рекорд по количеству "трипл-даблов 30 +" за сезон (4). Рекордсмены клуба Клайд Дрекслер и Дамиан Лиллард.

Самый результативный игрок матча форвард гостей Шедон Шарп (33 + 10 подборов).